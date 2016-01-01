Клининговая компания в Москве - NovaClean
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Московская компания NovaClean – ваш личный помощник по поддержанию кристальной чистоты.
Наша задача – освободить Ваше время для отдыха, увлечений, общения с семьей.
Посчитайте, сколько времени у Вас уходит на домашние дела? Практика показывает, что регулярная уборка квартиры с тремя комнатами осуществляется в течение трех-четырех часов. Генеральная уборка квартиры иногда занимает несколько дней. Вы боретесь с ненавистной грязью вместо того, чтобы общаться с любимыми и заниматься хобби.
Почему Вы должны тратить долгожданный отпуск и выходные на уборку и клиринг домов и квартир?
Для этого существует профессиональный клининг! Доверьте чистоту опытным клинерам. Отдохните от пыли и жира. Проведите время с семьей, посетите спортклуб или сходите в театр. Сделайте то, о чем давно мечтали, но было некогда.
А всю работу за Вас выполним мы.
257 уборок
24 уборки
197 уборок
118 уборка
У нас офис 300 квадратов. Объем достаточно большой, на уборку дали всего 4 часа. Думали, что не справятся и готовились к худшему. Но клинеры приятно удивили, полностью убрав заданную территорию. Все вещи на своих местах, проведена влажная и сухая уборка поверхностей. Заключили договор на 3 месяца, будем работать на постоянной основе.
Заказывали уборку квартиры после праздников, приехали быстро. Помыли полы, вынесли весь мусор из дома за несколько часов. Остались довольны проделанной работой. Компания по уборки в Москве зачастую завышают стоимость услуг, но цена уборки квартиры в Novaclean оказалось оптимальной для нас.
Заказывали уборку квартиры после ремонта. Работа была проделана достаточно серьезная. Вынесли весь строительный мусор, помогли с перемещением мебели, вымоли полы, протерли все подоконники и даже окна, зеркала. Собрали все оставшиеся инструменты и расходники, аккуратно упаковали и разложили все по полочкам. Впервые встречаю людей с таким ответственным подходом.
Уже более 3 месяцев работаем с Novaclean. В обязанности входит уборка наших квартир под аренду. Работаю как ИП, сдаю 10 квартир посуточно в аренду. За время работы ничего не пропало, когда мои клиенты оставляли в квартире свои вещи клинеры звонили в офис и предупреждали о находке. Мы их естественно возвращали владельцу. Подобные случаи у нас происходят регулярно. Хорошо когда есть такой надежный партнер, который заботится о своей и нашей репутации.
У нас небольшой офис в Москве. Всего 80 квадратов на два этажа, заказываем регулярную уборку вот уже полгода. За время работы не было не единого замечания, при необходимости просто звоним и приезжает специалист. Уборку производят точно по распорядку дня в оговоренное время. Опозданий и пропущенных дней также не было. Платим знаем за что, пока довольны, надеемся на продолжения сотрудничества в дальнейшем.
Заказывали уборку на небольшое мероприятие в честь юбилея сына. Подготовили места на 40 гостей, но территория нашего участка оказалась не убранной. До начала мероприятия оставалось 2 часа. Нам очень повезло! Нашли номер компании Novaclean, позвонили и через полтора часа территория была убрана двумя молодыми девушками. Девушки продолжили сопровождать наше мероприятия и помогли с уборкой после него. Сервисом доволен на 5+, будем обращаться к вам и за уборкой квартир.
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