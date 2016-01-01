+7 (925) 008-79-05
WhatsApp
Vkontakte
Instagram
novaclean24@mail.ru
+7 (925) 008-79-05
Заказать звонок

Клининговая компания в Москве - NovaClean

Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
 
Оставить заявку

Наши услуги

Стандартная уборка квартир от 80 руб/м2 Оставить заявку Подробнее>>
Генеральная уборка квартир от 90 руб/м2 Оставить заявку Подробнее>>
Уборка квартиры после ремонта от 100 руб/м2 Оставить заявку Подробнее>>
Уборка офисов в Москве от 10 руб/м2 Оставить заявку Подробнее>>
Уборка частного дома от 95 руб/м2 Оставить заявку Подробнее>>
Химчистка от 850 руб/пос.место Оставить заявку Подробнее>>
Все услуги

Наши преимущества для Вас

эко-средства
Безопасные
эко-средства
Только экологические и антиаллергенные средства от ведущих европейских производителей Marka и Puffas.
Проверенные клинеры
Проверенные
клинеры
Служба безопасности проверяет каждого специалиста на этапе собеседования.
Доступная цена
Доступная
цена
Заказ оплачивается после принятия работы заказчиком. Так мы исключаем риски для наших клиентов.
Гарантия
Гарантия
качества
Клинеры строго соблюдают регламент уборки, добиваясь безупречного качества.
Novaclean сотрудник

Клининг
в Москве

Мы работаем -
вы отдыхаете!

Московская компания NovaClean – ваш личный помощник по поддержанию кристальной чистоты.

Наша задача – освободить Ваше время для отдыха, увлечений, общения с семьей.

Посчитайте, сколько времени у Вас уходит на домашние дела? Практика показывает, что регулярная уборка квартиры с тремя комнатами осуществляется в течение трех-четырех часов. Генеральная уборка квартиры иногда занимает несколько дней. Вы боретесь с ненавистной грязью вместо того, чтобы общаться с любимыми и заниматься хобби.

Почему Вы должны тратить долгожданный отпуск и выходные на уборку и клиринг домов и квартир?

Для этого существует профессиональный клининг! Доверьте чистоту опытным клинерам. Отдохните от пыли и жира. Проведите время с семьей, посетите спортклуб или сходите в театр. Сделайте то, о чем давно мечтали, но было некогда.

А всю работу за Вас выполним мы.

Этапы работы с нами
Наши лучшие сотрудники
4.9
Светлана
257 уборок
5.0
Оля
24 уборки
4.8
Надежда
197 уборок
4.9
Елена
118 уборка
Отзывы наших клиентов
Аркадий
Офис 295 квадратных метров

У нас офис 300 квадратов. Объем достаточно большой, на уборку дали всего 4 часа. Думали, что не справятся и готовились к худшему. Но клинеры приятно удивили, полностью убрав заданную территорию. Все вещи на своих местах, проведена влажная и сухая уборка поверхностей. Заключили договор на 3 месяца, будем работать на постоянной основе.

Елена Алексеева
трехкомнатная квартира после мероприятия

Заказывали уборку квартиры после праздников, приехали быстро. Помыли полы, вынесли весь мусор из дома за несколько часов. Остались довольны проделанной работой. Компания по уборки в Москве зачастую завышают стоимость услуг, но цена уборки квартиры в Novaclean оказалось оптимальной для нас.

Елена
трехкомнатная квартира после ремонта

Заказывали уборку квартиры после ремонта. Работа была проделана достаточно серьезная. Вынесли весь строительный мусор, помогли с перемещением мебели, вымоли полы, протерли все подоконники и даже окна, зеркала. Собрали все оставшиеся инструменты и расходники, аккуратно упаковали и разложили все по полочкам. Впервые встречаю людей с таким ответственным подходом.

Дмитрий (индивидуальный предприниматель)
уборка 10-ти квартир на регулярной основе

Уже более 3 месяцев работаем с Novaclean. В обязанности входит уборка наших квартир под аренду. Работаю как ИП, сдаю 10 квартир посуточно в аренду. За время работы ничего не пропало, когда мои клиенты оставляли в квартире свои вещи клинеры звонили в офис и предупреждали о находке. Мы их естественно возвращали владельцу. Подобные случаи у нас происходят регулярно. Хорошо когда есть такой надежный партнер, который заботится о своей и нашей репутации.

Евгений (коммерческий директор)
ООО РусПроссо

У нас небольшой офис в Москве. Всего 80 квадратов на два этажа, заказываем регулярную уборку вот уже полгода. За время работы не было не единого замечания, при необходимости просто звоним и приезжает специалист. Уборку производят точно по распорядку дня в оговоренное время. Опозданий и пропущенных дней также не было. Платим знаем за что, пока довольны, надеемся на продолжения сотрудничества в дальнейшем.

Семен
уборка на дне рождения

Заказывали уборку на небольшое мероприятие в честь юбилея сына. Подготовили места на 40 гостей, но территория нашего участка оказалась не убранной. До начала мероприятия оставалось 2 часа. Нам очень повезло! Нашли номер компании Novaclean, позвонили и через полтора часа территория была убрана двумя молодыми девушками. Девушки продолжили сопровождать наше мероприятия и помогли с уборкой после него. Сервисом доволен на 5+, будем обращаться к вам и за уборкой квартир.

Наши партнеры
logo 1
logo 2
logo 3
logo 4
logo 5
Cвяжитесь
с нами
Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Ваше имя
Введите телефон
Сообщение
Отправить
Нажимая на кнопку "Оформить заявку",
вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, согласно политике конфиденциальности
Где нас найти
г. Москва, Радужная 15, корпус 1
novaclean24@mail.ru
+7 (925) 008-79-05
+7 (499) 391-09-05
Ваше письмо отправлено
Ваша заявка принята, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Тип уборки
стандартная
генеральная
после ремонта
Количество комнат
-
+
1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
5-комнатная
Ваш телефон
 
Рассчитать стоимость
C нами можно связаться по:
WhatsApp
Vkontakte
Instagram
Мы убираем
Дополнительные услуги
О сервисе