Профессиональная клининговая компания в Москве
Получите скидку на клининг при заказе с сайта:
- 10% на вторую уборку
- 12% при ежемесячном заказе
- 15% при еженедельном заказе
- 20% при заказе 2-ух и более раз в неделю
Наши преимущества
Почему выбирают Novaclean
Работаем с 2014 года
Более 50 клинеров
100 000+ клиентов
Уборка от 2700 руб.
- Привозим с собой все необходимое для работы оборудование. Используем экологически чистые, безопасные моющие средства.
- Возможность закрепить за собой лучшего клинера.
- Соблюдению правила безопасности для защиты от вируса: носим маски, перчатки, производим дезинфекцию по просьбе клиента.
- Наши сотрудники являются профессионалами с большим опытом и работают в штате.
- Даем гарантию на уборку. Всегда доводим работу до конца и индивидуально предлагаем дополнительные услуги.
- Работаем без выходных и перерывов на обед, всегда на связи в Whatsapp и Telegram, а также по бесплатной горячей линии: 8 (800) 533-99-10.
Расчет стоимости услуг клининга
Клининг
в Москве
Мы работаем -
вы отдыхаете!
Московская компания NovaClean – ваш личный помощник по поддержанию кристальной чистоты.
Наша задача – освободить Ваше время для отдыха, увлечений, общения с семьей.
Посчитайте, сколько времени у Вас уходит на домашние дела? Практика показывает, что регулярная уборка квартиры с тремя комнатами осуществляется в течение трех-четырех часов. Генеральная уборка квартиры иногда занимает несколько дней. Вы боретесь с ненавистной грязью вместо того, чтобы общаться с любимыми и заниматься хобби.
Почему Вы должны тратить долгожданный отпуск и выходные на клининг дома или квартиры?
Для этого существует профессиональный клининг! Доверьте чистоту опытным клинерам. Отдохните от пыли и жира. Проведите время с семьей, посетите спортклуб или сходите в театр. Сделайте то, о чем давно мечтали, но было некогда.
А всю работу за Вас выполним мы.
257 уборок
79 уборок
197 уборок
118 уборка
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Как работает клининговая компания?
Наша клининговая компания занимается обслуживанием юридических и физических лиц. В перечень услуг входит большой спектр клининговых процедур:
- уборка помещений после ремонта, генеральная и поддерживающая уборка квартир, коттеджей, офисов, складов, административных зданий, отелей, ресторанов, медицинских учреждений и других типов помещений;
- подготовка территорий к мероприятиям;
- химчистка мебели, штор, ковров;
- дезинфекция помещений.
Компания работает на постоянной основе, а также производит разовую уборку помещений.
Клининговая компания осуществляет свою деятельность на территории города Москва и в области на протяжении 6 лет и имеет филиалы и в других регионах.
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Как сделать заказ?
Для физических лиц достаточно позвонить в нашу компанию по номеру горячей линии 8 (800) 533-99-10 (звонок бесплатный) или оставить заявку на сайте и с Вами свяжутся в течении 5 минут. Оператор также отвечает в мессенджере WhatsApp. Компания работает 24 часа в сутки без выходных.
Для оформления заявки необходимо сообщить: площадь в квадратных метрах, тип объекта и обозначить необходимую услугу (например: уборка квартиры, 40 кв.м., генеральная). Если площадь неизвестна, достаточно сообщить количество комнат.
Юридические лица могут позвонить по номеру горячей линии или сформировать заявку на сайте. Заявку на коммерческое предложение можно оставить по почте moskva@novaclean.ru. Уборка офисных помещений осуществляется по договору с НДС или без НДС на усмотрение клиента. Для постоянных клиентов предоставляются скидки (до 50%).
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Кто у нас работает?
Представителей компании Novaclean отбирают по следующим критериям:
- наличия гражданства Российской Федерации и регистрации в Москве или в Московской области.
- отсутствия любых правонарушений;
- опыт работы не менее 3 лет в сфере клининговых услуг;
- по итогам обучения сотруднику также необходимо пройти тест на качество клининга, подбору химических средств на уборку различных объектов, подбору технических средств для очистки поверхностей.
Заказывали клининг для частного детского сада с уборкой прилегающей территории. До этого убирались своими силами и много теряли времени. Приехало 5 человек со своим оборудованием. Работы заняли 2 часа. Благодарю за оказанную помощь и за то, что бесплатно вывезли мусор.
Еженедельно делаем заказ на уборку квартиры в Москве. За год работы опоздали только 1 раз. Приехала новенькая девушка без опыта. Но в целом качеством уборки остались довольны. Из положительного могу отметить, что все предметы уборки одноразовые, клинеры носят маску и перчатки, убирают волосы в платок.
В прошлом году поменял компанию по уборки, сейчас пользуюсь услугами только «ООО НОВА». Оптимальная стоимость за постоянный заказ. Плачу всего 5000 в неделю за то, что прибираются 2 раза в неделе у меня дома. Итог: плюс по стоимости работ и плюс по качеству выполнения. Большего мне и не надо.
Прошло 2 года, как мы заключили договор с компании НОВА и с радостью хочу отметить, что на протяжении всего времени мы не замечали за клинерами небрежности или грубого поведения. Приходят вовремя, лишнего не говорят, делают свое дело и уходят. Продолжим работу с компанией и после выхода из карантина.
задаваемые вопросы
Сколько будет стоить уборка?
Расчет стоимости осуществляется исходя из множества критериев. Точную стоимость работ может определить только оператор по горячей линии: 8 (800) 533-99-10 (звонок бесплатный).
Если Вы желаете произвести расчет самостоятельно, воспользуйтесь соответствующей формой на сайте.
Сколько клинеров приедет убираться?
Количество клинеров зависит от размера объекта. В среднем для генеральной уборки однокомнатной квартиры достаточно 1 человека, то есть 1 человек на 50 кв2.
Как долго будет производиться уборка?
Генеральная уборка занимает минимум 3 часа и может длится 6 часов, уборка после ремонтных работы длится от 4 до 12 часов, обычная или поддерживающая уборка длиться не более 4 часов.
Как получить скидку на услуги клининга?
Для постоянных клиентов нашей компании мы предоставляем скидки до 20% на уборку и химчистку. В случае необходимости получить скидку как первому клиенту необходимо обратиться оператору по горячей линии: 8 (800) 533-99-10 (звонок бесплатный).
Сотрудники смогут убраться без моего присутствия?
Да, это возможно, но закрывать клинеров внутри квартиры нельзя. Вам необходимо будет оставить ключи, и тогда можно будет оставить их одних. Сотрудники оставят ключи у консьержа, либо при дополнительной оплате за рабочее время и такси клинер может подъехать к Вам и передать ключи после уборки.
Какие способы оплаты предлагает Novaclean?
Оплатить можно по карте, переводом или наличными на месте. Оплата производится после уборки и только после того, как заказчик полностью примет объект. Предварительных оплат в нашей компании нет.
Для юридических лиц доступна оплата по счету.
с нами
8 (499) 391-09-05