Клининг

в Москве

Мы работаем -

вы отдыхаете!

Московская компания NovaClean – ваш личный помощник по поддержанию кристальной чистоты.

Наша задача – освободить Ваше время для отдыха, увлечений, общения с семьей.

Посчитайте, сколько времени у Вас уходит на домашние дела? Практика показывает, что регулярная уборка квартиры с тремя комнатами осуществляется в течение трех-четырех часов. Генеральная уборка квартиры иногда занимает несколько дней. Вы боретесь с ненавистной грязью вместо того, чтобы общаться с любимыми и заниматься хобби.

Почему Вы должны тратить долгожданный отпуск и выходные на клининг дома или квартиры?

Для этого существует профессиональный клининг! Доверьте чистоту опытным клинерам. Отдохните от пыли и жира. Проведите время с семьей, посетите спортклуб или сходите в театр. Сделайте то, о чем давно мечтали, но было некогда.

А всю работу за Вас выполним мы.